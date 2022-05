Deux sapeurs-pompiers agressés à Nîmes en marge des manifestations du 1er mai

Les sapeurs-pompiers du Gard viennent de porter plainte à Nîmes. Ce Dimanche en fin d’après-midi, en marge de la manifestation du 1er mai, deux d'entre eux ont été agressés physiquement par la personne à qui ils portaient secours. Il a tenté d'étrangler l'un d'entre eux après l'avoir fait tomber. "Gardant leur calme et leur sang-froid, l’ensemble des intervenants a poursuivi la mission de secours tout en faisant appel aux forces de l’ordre", précisent les sapeurs-pompiers dans un communiqué. Le suspect, un homme de 32 ans et ivre au moment des faits, a été placé en garde à vue, après examen médical.

Les pompiers précisent : "Par ailleurs, dans le cadre des manifestations du 1er mai à Paris, un sapeur-pompier a été pris à partie et agressé dans l’exercice de sa mission de lutte contre un incendie. A Nîmes, à Paris, comme partout en France, ces agressions sont intolérables. Cela suffit !"

Le Sdis du Gard et son conseil d’administration déplorent et condamnent fermement les agressions de toute nature envers les sapeurs-pompiers. Le Président et le Directeur du SDIS réaffirment leur total soutien aux sapeurs-pompiers et rappellent que les dépôts de plainte sont systématiques en cas d’outrage, de menaces ou de violences.