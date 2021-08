Deux pompiers volontaires de l'Yonne en mission dans le Var et au cœur de l'incendie

Deux sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Saint-Florentin (Yonne) réalisent en ce moment une saison dans le département du Var. Ils ont postulé au début de l'été 2021, ont passé une formation "feu de forêt" du 1er au 4 juillet et sont donc partis dans le sud-est de la France jusqu'au 30 septembre.

Alors qu'un gigantesque incendie s'est déclaré dans le massif des Maures lundi 16 août dernier, les Icaunais Clémentine Levauvre, 19 ans et Maxence Imbert, 21 ans, se sont retrouvés en mission au milieu des flammes qui ont ravagé plus de 7 000 hectares et causé la mort de deux personnes. Une sacrée expérience pour les deux volontaires.

Pour information, deux autres sapeurs-pompiers de l'Yonne ont été envoyés en renfort dans le Var la semaine dernière. Les deux volontaires des casernes de l'Isle-sur-Serein et de Bléneau réalisent des missions de secours à la personne pour soulager les collègues varois en exercice sur l'incendie gigantesque. Ils font leur retour dans notre département mercredi 25 août après-midi.

Des missions qui n'ont rien à voir avec celles réalisées dans l'Yonne

Pour partir dans le Var, les deux sapeurs-pompiers volontaires ont donc réalisé une formation "feu de forêt" afin d'être prêt à gérer, s'il le faut, de violents incendies. Un exercice totalement différent de celui pratiqué autour de Saint-Florentin, selon Clémentine Levauvre : "Déjà le feu de forêt chez nous, ce n'est pas le même que dans le Var. Dans l'Yonne, ce sont surtout des feux de chaume."

"Il fallait qu'on passe dans les fumées et les flammes... C'était très impressionnant." Clémentine Levauvre, sapeuse-pompière volontaire de la caserne de Saint-Florentin, en saison dans le Var.

Une première expérience pour la jeune sapeuse-pompière qui ne l'a pas décontenancée dans sa mission. "C'était une première pour moi, j'ai fait ma formation feu de forêt juste avant de partir dans le Var. J'ai été sur le terrain directement avec mes manœuvres en tête."

Pour autant, Clémentine Levauvre a été impressionnée par l'incendie : "Il fallait qu'on passe dans les fumées, les flammes... Un feu d'une grande ampleur."

Une fois le feu maîtrisé, leurs missions continuent

Le feu ravageur dans le Var est maintenant maîtrisé, assurent les pompiers du département. Pour autant, les missions des deux jeunes sapeurs-pompiers de l'Yonne ne s'arrêtent pas là. "Maintenant on noie l'incendie, on noie les fumerolles pour éviter que le feu reprenne", explique Clémentine Levauvre. Un exercice tout aussi chronophage qu'être en plein cœur des flammes estime-t-elle : "C'est le plus long maintenant... Le feu s'est déclaré dans les collines et les montagnes."

En espérant maintenant qu'aucun feu de cette ampleur ne se déclare dans le Var, leurs missions vont se résumer aux secours à la personne. "Je continue mes gardes et puis les autres missions de pompier : le secours à la personne, les plus petits incendies etc."