Deux Sarthois condamnés pour des vols d'outil de jardinage dans l'est de la Mayenne et dans le Maine-et-Loire

Deux Sarthois de 22 ans ont été condamnés à 12 et 6 mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Laval ce jeudi 4 mai 2023 pour plusieurs faits de vols en réunion qui se sont étalés entre février et novembre 2021. Le premier, qui a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés, comparaissait pour dix vols chez des habitants d'Arquenay, Bouère, Bouessay, Val-du-Maine, Auvers-le-Hamon (Sarthe) et Montreuil-sur-Loir (Maine-et-Loire).

"Ils sont détruits"

Certains de ces habitants se sont constitués parties civiles, très affectés par les vols dont ils ont été victimes. "Traumatisés même", raconte l'un des avocats d'un couple victime à Bouère. Il explique que ses clients ont vécu deux drames : ils ont été cambriolés deux fois en l'espace de quinze jours. "Ils sont détruits", ajoute le conseil.

Il raconte que son client a dormi pendant trois semaines dans son hangar, "pour être sûr que les cambrioleurs ne reviennent pas". Ses clients ont tout perdu "du jour au lendemain". Pendant de longs mois, ils ont fait des cauchemars. Deux ans après les faits, "ils ont toujours peur dès qu'ils voient tourner une voiture dans leur maison".

L'avocat demande pour ses clients 5.000 euros pour le préjudice matériel et 1.000 euros pour le préjudice moral. L'un des deux prévenus devra aussi s'acquitter de 220 euros et 2.199 euros de préjudice matériel pour deux autres victimes.