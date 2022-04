Deux sans-abri condamnés en Dordogne pour avoir cambriolé une maison en emportant ce qu'ils pouvaient revendre

Deux hommes de 31 et 25 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Périgueux ce vendredi 22 avril. La veille, ils s'étaient introduits chez des Périgourdins pour leur voler un vélo électrique, un sac à main, des DVD et une console de jeux.

Deux sans-domicile fixe de 31 et 25 ans étaient jugés en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Périgueux ce vendredi 22 avril. Ils se sont introduits en pleine nuit chez des Périgourdins et leur ont dérobé plusieurs objets.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h30 du matin, les policiers sont appelés pour un cambriolage dans une maison de Périgueux. Les quatre habitants (deux sœurs et leurs conjoints) indiquent être tombés nez à nez avec un individu qui s'éclairait à l'aide d'un briquet. L'intrus prend peur, et s'enfuit. Les habitants constatent alors qu'un vélo électrique, un sac à main, des DVD ainsi qu'une console de jeux Xbox ont été dérobés. Les policiers retrouvent le briquet, ainsi que des DVD dehors sous une voiture. Le sac à main est retrouvé sur le trottoir d'en face.

Les policiers de la Brigade anticriminalité de Périgueux interpellent deux individus sur un vélo électrique quelques rues plus loin. L'un est en possession d'une carte bancaire, l'autre est reconnu grâce à sa casquette. Placés en garde à vue, ils reconnaissent les faits. A l'audience, les deux prévenus indiquent qu'ils cherchaient un endroit pour passer la nuit, et que la porte de l'habitation était ouverte.

Un autre vol six jours plus tôt

Six jours plus tôt, l'un des deux prévenus, le plus âgé, avait dérobé en début de soirée un sac à main sur la terrasse d'un café place André Mauroy. Alcoolisé au moment des faits, il avait rapidement été retrouvé et placé en garde à vue. "Certes vous êtes sans domicile fixe mais vous percevez l'AAH (allocation adultes handicapés)", indique le tribunal. "Madame je suis dehors, je galère, j'ai beaucoup de dettes", répond-il. Il a déjà été condamné à 18 reprises pour des faits de vols ou de dégradations.

L'autre prévenu, compte 11 mentions à son casier. "Ils vous l'on dit, ils ne s'en cachent pas. Ils volent. Ils volent pour revendre sur Le Bon Coin. Et avec cet argent, ils vivent, défend leur avocate. SDF, pour eux, ce n'est pas un choix". Elle demande au tribunal de les relaxer. "Il y a beaucoup de personnes en France qui sont dans une situation difficile comme messieurs. Pour autant, tout le monde ne vole pas un sac à main ou ne s'introduit pas de nuit, dans un domicile", s'étonne la procureure.

Le tribunal condamne les deux prévenus à huit mois de prison dont trois mois avec sursis et mandat de dépôt pour l'un, cinq mois ferme ainsi que la révocation d'un précédent sursis à hauteur de deux mois et mandat de dépôt pour le second. Ils sont également condamnés à verser 100 euros de dommages et intérêts à la victime qui s'est fait voler son sac à main place André Mauroy.