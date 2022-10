Un nouveau feu suspect dans la Double en Dordogne, les gendarmes patrouillent toujours

C'est un propriétaire qui a vu de la fumée depuis chez lui. Après deux semaines de répit, un nouveau feu suspect s'est déclaré ce mardi à La Roche Chalais, au lieu-dit La Ronze. Quinze pompiers sont intervenus et 2000 mètres carrés de résineux ont brûlé.

Les gendarmes patrouillent toujours dans la Double

Il y a déjà eu des feux exactement dans le même secteur cet été. Et comme d'habitude, une fois de plus, l'incendie s'est déclaré en bord de piste, et en fin d'après-midi. Avec le mauvais temps et l'ouverture de la chasse cela faisait deux semaines qu'il n'y avait pas eu d'incendie dans le coin. Mais mardi il a fait beau, et pour les gendarmes cela ne fait aucun doute : l'incendie est forcément d'origine humaine, probablement criminelle.

Les militaires sont toujours à la recherche d'un incendiaire. Dans le massif, des patrouilles tournent toujours, avec des pompiers et des techniciens en identification criminelle. Les gendarmes sont sur place ce matin pour procéder aux constatations.