Deux-Sèvres : 10 fauteuils handisport et la remorque de l'AS Niort Basket volés

C'est un gros coup dur pour l'AS Niort Basket. Lundi 11 mai au soir, le président, Ludovic Bourguignon, se rend compte que la remorque du club a disparu, avec les 10 fauteuils handisport qu'elle contenait. Huit fauteuil ont été retrouvés, mais les pertes restent lourdes pour le club.

Huit fauteuils retrouvés

Lundi soir, en sortant du travail, Ludovic Bourguignon, salarié du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Le Grand Feu, à Niort, se rend compte de la disparition de la remorque, habituellement garée sur le site. A l'intérieur, les 10 fauteuils handisport du club, qui servent aussi bien pour les ateliers de sensibilisation au handicap que pour les compétitions. La remorque est elle aussi spécialisée pour que les deux salariés du club, à mobilité réduite et en fauteuil puissent la manœuvrer.

Mercredi 13 mai au matin, des passants ont repéré huit de ces fauteuils abandonnés dans un fossé aux alentours de Niort. Légèrement abîmés, le club doit encore évaluer les éventuels dégâts. La remorque, elle, est toujours introuvable.

"Les gens qui sont capables de faire des choses-là ont très très peu de scrupules, pour ne pas dire autre chose. C'est odieux.", regrette Ludovis Bourguignon. La pré-plainte en ligne a été remplie, et le club a rendez-vous lundi 18 mai au commissariat.

La remorque du club était adaptée pour être manoeuvrée par les salariés à mobilité réduite. - AS Niort Basket

Plusieurs milliers d'euros de perte

Sans la remorque, et avec des fauteuils en moins, impossible de reprendre les ateliers de sensibilisation, interrompus à cause de l'épidémie de Coronavirus. "Avant l'arrêt, ces ateliers, c'était 30.000 euros qui rentraient dans les caisses" explique le président de l'association. Et cet argent servait notamment à financer en partie les deux emplois des salariés à mobilité réduite. "On sait qu'on ne nous laissera pas tomber, mais si on veut penser à mal, c'est deux emplois qui pourraient être menacés".

Par ailleurs, l'association risque de devoir racheter au moins deux fauteuils et la remorque s'ils ne sont pas retrouvés. Un fauteuil handisport coûte environ 1.000 euros.

Soutiens de la direction et sur les réseaux

Ce qui remonte un peu le moral au membres de l'association, c'est le soutien qu'elle a eue. D'une part, de la direction mais aussi sur les réseaux sociaux. Son message, posté sur la page Facebook, a été partagé près de 5.000 fois. Sur Twitter, les autres clubs sportifs de la ville et des particuliers ont aussi témoigné de leur soutien.