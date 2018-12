Deux-Sèvres : un automobiliste de 29 ans décède dans un accident à Saint-Verge

Sainte-Verge, France

A Saint-Verge, dans les Deux-Sèvres, un homme de 29 ans est mort dans un accident de la route dans la nuit de dimanche 30 à lundi 31 décembre. Sa voiture a fait une sortie de route dans la rue du Treillebois, vers 0h50, et s'est retournée. Il a été éjecté du véhicule et s'est retrouvé bloqué en dessous. Onze sapeurs pompiers sont intervenus. Les trois passagers, trois hommes de 20 à 37 ans, s'en sont sortis indemnes et ont pu quitter le véhicule sans l'aide des pompiers.