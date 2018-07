Airvault, France

Les gendarmes des Deux-Sèvres lancent un appel à témoins pour retrouver une femme de Maisontiers âgée de 88 ans. Elle n'a plus donné de nouvelles depuis le 14 juillet. Elle se trouvait place des promenades à Airvault avec sa famille et serait partie vers 18 heures. Elle n'a ni troubles mentaux ni tendance suicidaire.

Elle mesure 1,60m, pèse 40kg, cheveux blancs et courts. Elle est vêtue d'une jupe gris clair et d'un haut bordeaux et beige. Elle marche voûtée et avec difficulté. L'octogénaire est partie à pieds sans ses effets personnels.

En cas de découverte ou d’information, merci de contacter la brigade de gendarmerie d’Airvault au 05 49 64 70 07.