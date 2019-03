Deux-Sèvres : appel à témoins pour retrouver un habitant de Mougon

Mougon, France

La gendarmerie des Deux-Sèvres relaie un appel à témoins pour retrouver Bruno Vaslin. Il n'a plus donné de signe de vie depuis près de trois semaines et sa famille s'inquiète. Cet homme de 46 ans habitant Mougon est parti de chez lui dans la matinée du 9 mars. Il était vêtu d'une veste à carreaux rouge et noire, d'un pantalon vert kaki, d'un chapeau de brousse vert et de chaussures montantes beiges.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de Melle au 05.49.27.00.10.