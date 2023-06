Deux-Sèvres : Après le séisme les sapeurs-pompiers pansent les plaies

Le poste de commandement situé à la caserne de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres) est en ébullition permanente ce samedi 17 juin, au lendemain d'un séisme de magnitude 5,8 dont l'épicentre se trouve précisément dans cette région au sud-ouest de Niort. Sur place, une cinquantaine de pompiers venus de différents centres des Deux-Sèvres et de quatre autres départements (Charente, Gironde, Haute-Vienne et Dordogne).

71 relogés et 361 maisons inspectées ce samedi

Les sapeurs-pompiers traversent la campagne du Marais-Poitevin pour boucher les trous dans les toitures avant l'arrivée de l'orage, des experts viennent également mesurer la gravité des fissures sur les bâtiments. Ce samedi ils ont inspecté 361 maisons, parmi elles 26 sont déconseillées à l'habitation. Samedi soir, on dénombre 71 personnes relogées et les interventions se poursuivent jusqu'à la tombée de la nuit. Deux sapeurs-pompiers pilotes de drone sont venus de Dordogne ce samedi prêter main forte.

Les sinistrés ont pour la plupart débuté des démarches auprès de leur assureur. Pour faciliter celles-ci, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin annonce "une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle" , ce samedi.

La RD 101e entre Mauzé-sur-le-Mignon et Cram-Chaban est fermée ce week-end, en cause l'état d'un pont à la frontière entre les Deux-Sèvres et la Charente. Des investigations seront conduites sur ce pont dès lundi assure la conseil départemental. En attendant une déviation par la nationale 11 est mise en place. En revanche, le collège de Mauzé-sur-le-Mignon ne présente pas de dommage apparent et les élèves pourront revenir en cours ce lundi.

Une cellule d'aide psychologique mise en place

Une cellule d'aide psychologique a été mis en place à la mairie de Mauzé-sur-le-Mignon. Sur place, psychologues, sapeurs-pompiers et bénévoles de la Croix-Rouge sont à l'écoute des habitants sinistrés du secteur. Une trentaine de personnes étaient déjà passées samedi dans l'après-midi. C'est le cas de Damien, il habite Mauzé-sur-le-Mignon, sa fille a eu peur après le séisme : "Elle était sur le balcon au moment de la secousse et elle a indiqué que pour elle, la barrière était devenue vivante. J'ai eu le temps de la sortir, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Mais déjà la peur, ça suffit. Et après, elle a été un petit peu effrayée par la secousse nocturne". Les bénévoles de la Croix-Rouge occupent volontiers les enfants avec des jeux tandis que les parents peuvent comprendre le phénomène sismologique grâce aux explication d'un sapeur-pompier ou confier leurs craintes à une psychologue.

