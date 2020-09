Deux-Sèvres : des actes de vandalisme sur trois exploitations agricoles

Dans un communiqué, la Coop de l'eau dénonce des dégradations commises sur les équipements d'irrigation de trois exploitations agricoles de Prahecq et d'Aigondigné, dans les Deux-Sèvres dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre.

Des actes de vandalisme ont été constatés sur trois exploitations agricoles des Deux-Sèvres, à Prahecq et Aigondigné appartenant à la Coop de l'eau. Dans un communiqué, la Coop de l'eau, précise que les faits se sont produits dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre et que les équipements d'irrigation ont été visés. Un élévateur télescopique aurait été volé chez l'un des agriculteurs. L'engin aurait ensuite été utilisé pour détruire une cabane abritant une pompe et renverser pivot d'irrigation. Les dégâts n'ont pas encore été chiffrés.

Ces actes malveillants n’entacheront pas notre volonté de poursuivre le dialogue avec tous nos interlocuteurs

"C'est d'autant plus scandaleux que cela touche de jeunes agriculteurs installés sur des exploitations d'élevage. Ils travaillent dur dans un contexte difficile. Aujourd'hui, ils sont très choqués ainsi que leurs familles. Mais ils peuvent compter sur le soutien de toute la profession", réagit dans un communiqué Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau, la structure qui porte le projet de construction de 16 retenues d'eau sur le bassin de la Sèvre niortaise, lui aussi victime d'un acte de vandalisme l'an dernier. "Ces actes malveillants n’entacheront pas notre volonté de poursuivre le dialogue avec tous nos interlocuteurs pour faire avancer notre projet", poursuit-il.

Les trois agriculteurs ont déposé une plainte à la gendarmerie. Une enquête est en cours.

Des faits également condamnés par le préfet des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, sur Twitter.