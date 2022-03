Deux-Sèvres: des caméras de surveillance retrouvées près du domicile d'un militant anti-bassine

Dans l'agglomération de Niort, du matériel de surveillance a été découvert vendredi près du domicile du père de Julien Le Guet où le collectif Bassines, non merci ! se réunit régulièrement.

A une semaine de la grande mobilisation citoyenne attendue à La Rochénard contre le projet des réserves de substitution, le porte-parole du collectif « Bassines non merci ! », qui y participe, a fait une étrange découverte jeudi 17 mars près de Niort.

"Mon père a trouvé en face de son domicile une caméra de surveillance orientable, avec un gros dispositif de télétransmission, directement dirigés vers son domicile" explique Julien le Guet. Ni lui ni son père se cachent d'être des militants écologistes et anti-bassines. "C'est un lieu où le collectif se réunit régulièrement" précise-t-il.

"On est surveillé"

Pour Julien Le Guet, le porte parole du collectif bassine non merci !, il s'agit d'une volonté d'intimidation à une semaine de la grande mobilisation anti-bassine: "On a très peu de doute sur la provenance du matériel découvert. Il s'agit d'un matériel militaire d'un des fournisseurs principaux des forces de l'ordre, des gendarmes. On en déduit qu'on est surveillé". Il va porter plainte contre X pour surveillance illégale.

La préfecture des deux sèvres, joint par France Bleu Poitou, ne souhaite pas commenter pour le moment.

"Aucune entorse à l'Etat de droit ne peut être acceptée"

La députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, commente pour sa part : "Aucune entorse à l'Etat de droit ne peut être acceptée" dans un communiqué paru vendredi 18 mars.