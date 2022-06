Deux-Sèvres : deux jeunes en comparution immédiate après la découverte de drogues et d'un fusil à pompe

Deux hommes âgés de 23 ans en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Niort. Ils sont mis en cause dans une affaire de stupéfiants. Tout commence à Chauray ce lundi 30 mai au soir, dans le secteur du le rond-point de la Maaf. Un véhicule accidenté sur un réverbère est retrouvé incendié. Des témoins signalent avoir vu deux individus mettre le feu et partir à bord d'une voiture. Cette voiture, les policiers la croise un peu après minuit. Dans le coffre, ils découvrent 5,7 kilos de cannabis, 4 grammes de cocaïne, de l'argent (430 euros) et un fusil à pompe avec 7 cartouches. Les policiers vont également faire d'autres découvertes lors des perquisitions de leur domicile à Niort et Nanteuil. Ils retrouvent un peu de drogue, de l'argent et des cartouches.