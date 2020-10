Deux-Sèvres : deux trentenaires boivent de l'alcool ensemble, en repartant ils ont chacun un accident

Deux hommes de 34 et 35 ans étaient jugés ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Niort. Jeudi dernier, ils ont bu du whisky et en rentrant chez eux, ils ont chacun eu un accident de voiture.

"C'est un danger public !". Le procureur ne mâche pas ses mots lors de ses réquisitions pour le premier prévenu, un père de famille de 35 ans, 36 dans quelques jours. Jeudi dernier, il percute un sanglier après avoir beaucoup bu à Coulonges-sur-l'Autize. Il a 1,8 gramme d'alcool par litre de sang. Le comble, c'est que l'individu travaille dans les travaux publics et plus précisément dans la signalisation routière. "Je fais des aménagements de sécurité, je pose des ralentisseurs...", explique-t-il. "On ne peut pas dire que vous n'êtes pas informé", lui lance alors le président du tribunal.

Un prévenu qui travaille... dans la signalisation routière

L'homme n'en est pas à son premier délit routier. Il conduit malgré l'annulation de son permis. Et devait comparaître à la fin du mois pour une autre affaire d'alcool au volant survenue en mars 2020. Le trentenaire reconnaît "une grosse erreur", et se met à pleurer lorsqu'il évoque les quelques jours passés en prison dans l'attente de l'audience.

Son compagnon de boisson ce jour là, comparaît ensuite. Lui a grillé un stop et a percuté une voiture heureusement sans faire de blessé. Les gendarmes relèvent un taux d'1,2 gramme d'alcool par litre de sang. "Quelqu'un aurait pu être tué", fait remarquer le président du tribunal. Le prévenu a du mal à expliquer son comportement. "J'ai lâché prise, pas comme il fallait", dit-il. Ce sculpteur de métier, également père de famille âgé lui de 34 ans a déjà été condamné cinq fois pour des infractions au volant. La dernière, c'était il y a moins d'un mois, le 20 septembre 2020 pour conduite sans permis et sans assurance.

Peines de prison prononcées

Ce lundi, le tribunal l'a condamné à six mois de prison ferme avec maintien en détention. Le premier prévenu, lui, évite le mandat de dépôt mais il écope d'une peine de 8 mois de prison ferme ainsi que 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Le tribunal prononce également une série d'autres mesures pour chacun des deux hommes parmi lesquelles l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un système anti-démarrage pendant un an pour l'un, deux ans pour l'autre.