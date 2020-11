Deux-Sèvres : Dix personnes verbalisées sans attestation de déplacement valable sur l'A83 et l'A10

En plein confinement, les gendarmes de Niort ont procédé ce vendredi 6 novembre en fin de journée à une opération de contrôles des attestations dérogatoires de déplacements sur l'A10 et l'A83. Ce sont au total dix infractions qui ont été relevées pour des attestations manquantes ou non valables.

Dix personnes verbalisées pour avoir circuler sans attestation dérogatoire de déplacement valable vendredi 6 novembre sur l'A10 et l'A83 dans les Deux Sèvres. Les gendarmes ont mené une opération de contrôles sur ces axes en fin de journée et dans la soirée notamment sur l'A10 aux péages de Granzay-Gript et de Vouillé et sur l’A83 au péage de La Crèche.

Finalement dix infractions ont été relevées. Deux personnes roulaient sans attestation : un oubli pour l'un et une négligence pour l'autre qui comptait sur "l'indulgence" des gendarmes.

Huit autres personnes se sont fait verbalisées parce qu'elles avaient des attestations qui n'étaient pas valables. Des attestations de déplacements professionnels mais pour faire des trajets qui n'avaient rien à voir avec leur travail. "Ils voulaient par exemple retrouver leur famille avant le week-end", précisent les gendarmes.