Deux-Sèvres : enquête après un nouveau cas de cheval mutilé

Un appel à la vigilance est lancé par la mairie de La Rochénard, près de Niort dans les Deux-Sèvres après la découverte de mutilations sur une jument, au niveau de son appareil génital. L'animal est vivant. Les faits remonteraient au dimanche 29 novembre. C'est le troisième cas répertorié de cheval mutilé dans le département.

Une enquête est ouverte confirme le parquet de Niort. Elle est confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Parthenay qui s'occupe également de l'enquête sur le cheval mutilé retrouvé mort à l'Absie ce même dimanche.

Contactée par la gendarmerie, la municipalité de La Rochénard relaie un message de prévention sur sa page Facebook et recommande "aux propriétaires d'animaux de ne pas les laisser sans surveillance. Les équipements de type éclairage à détecteur de présence à proximité des box peuvent également avoir un effet dissuasif". Les personnes pouvant avoir des informations sont également invitées à contacter les gendarmes.

Il y a une inquiétude forcément

"On ne sait pas encore si c'est humain ou animal" explique, prudent, Henri Pavageau, adjoint au maire de La Rochénard. Il reconnaît qu' "il y a une inquiétude forcément. Si c'est humain, c'est un fait de barbarie inquiétant. Psychologiquement on peut se demander ce qui pourrait passer par la tête d'une personne pour faire ce genre de choses. On pense aussi aux loups échappés de leur enclos sur un terrain proche de la commune. Ce sont des choses qui viennent à l'esprit même si aujourd'hui il n'y a aucune preuve sur la cause des lésions".