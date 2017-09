Deux-Sèvres : Grève d'une partie des salariés d'Heuliez Bus

Près de 200 salariés d'Heuliez Bus, le fabricant de bus de Rorthais (Deux-Sèvres) étaient en grève mardi matin, selon les syndicats. Ils demandent une meilleure répartition du temps de travail, car ils craignent du chômage partiel à la fin de l'année.

A Rorthais, dans les Deux-Sèvres, près de la moitié des 430 salariés de l'usine Heuliez Bus étaient en grève ce mardi matin, selon les représentants syndicaux. En ce moment la production se porte très bien et plus d'une centaine d'intérimaires ont été recrutés. Mais les employés redoutent un chômage partiel à la fin de l'année quand il y aura moins de commandes. "C'est ce que nous a laissé entendre la direction, affirme Guillaume Guittet, représentant FO chez Heuliez. Pour nous ça veut dire : diminution des salaires. On a déjà connu ça au début de l'année et en décembre 2016, pas question que ça recommence."

Des représentants du personnel ont été reçus en fin de matinée par la direction. "Mais ils ne veulent rien entendre", assure le syndicaliste. De nouvelles actions et de nouvelles journées de grève pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. "Puisqu'ils ne régulent pas la production, on va la ralentir nous-mêmes!" explique Guillaume Guittet.