Deux-Sèvres Habitat victime d'une cyberattaque

Le premier bailleur social des Deux-Sèvres victime d'une cyberattaque. Deux-Sèvres Habitat gère plus de 10.000 logements dans 89 communes du département et depuis ce vendredi 15 juin tout est paralysé, le système informatique et les téléphones. Il n'est plus possible de joindre le bailleur. Et Deux-Sèvres Habitat ne peut plus traiter les demandes des locataires ni des personnes qui veulent un logement.

Un numéro d'urgence mis en place

Un dispositif d'astreinte est mis en place au 03.27.73.81.55 mais uniquement pour les urgences. "On est dans un service minimum, on est obligés de tout gérer manuellement. Par exemple on a racheté des livres de comptabilité. On a demandé des carnets de chèques pour les paiements urgents", raconte Jacques Billy, le président de Deux-Sèvres Habitat. Deux entreprises spécialisées travaillent sur le problème. Mais le résoudre devrait prendre plusieurs semaines. "Nous serons privés de système informatique adapté pour au moins quatre à cinq semaines. Pour le téléphone ça devrait être plus rapide", indique Jacques Billy.