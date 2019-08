Deux-Sèvres : huit morts en juillet sur les routes, les chiffres désolants de la sécurité routières

Deux-Sèvres, France

Le baromètre de l'accidentalité dans les Deux-Sèvres est particulièrement mauvais pour le mois de juillet 219. Il vient d'être dévoilé par la Préfecture. Huit automobilistes sont morts sur les routes du département et c'est six de plus qu'en juillet 2018. Alors depuis début janvier, nous en sommes donc déjà à 20 décès (dont 1 le 8 août). C'est déjà plus que pour toute l'année 2018, où 17 personnes ont été tuées.

La Préfecture souligne que dans la moitié des cas c'est la vitesse qui est en cause. Et que c'est sur les routes départementales, limitées aussi bien à 80 qu'à 90, que les accidents sont les plus courants. Alors les forces de l'ordre, police comme gendarmeries, vont renforcer leurs contrôles. Pour l'instant, rien qu'en zone gendarmerie et sans compter les radars fixes, plus de 15.000 dépassements de vitesse ont été relevés.