Deux-Sèvres : la coop de l'eau va porter plainte après des dégradations sur deux chantiers de bassines

La coop de l'eau 79 annonce porter plainte dans les prochaines heures ce lundi 11 septembre 2023. Elle dénonce des dégradations ayant eu lieu ce week-end , le samedi 9 septembre 2023 sur la chantier de la bassine de Priaires et à Mauzé-sur-le-Mignon.

"Un acte de vandalisme intolérable" pour la Coop de l'eau 79

Au lendemain du procès (suspendu) de 9 militants anti-bassines, des manifestants se sont rendus, samedi, sur le chantier de la bassine de Priaires où ils ont renversé des barrières, érigé une barricade. Ils se sont ensuite rendus à Mauzé-sur-le-Mignon sur une autre retenue d'eau. Sur place un compteur d'eau a été dégradé. C'est "un acte de vandalisme intolérable" dénonce la coop de l'eau 79 ce lundi matin.

Un compteur d'eau a été détruit à Mauzé-sur-le-Mignon. - Coop 79

Dans un communiqué, Bassines non merci explique que " le mouvement pour la défense de l'eau s'est lancé dans un méga-bassines tour, autour du Mignon asséché par l'irrigation intensive ". De son côté, la préfecture des Deux-Sèvres regrette " la destruction de plusieurs barrières à Priaires, ainsi que la détérioration d’un compteur d’eau à Mauzé-sur-le-Mignon ".

"Ils se trompent de cible" explique l'un des agriculteurs touchés par les dégradations

Parmi les dégradations, un compteur d'eau a été abimé, à Mauzé-sur-le-Mignon. Il est situé sur l'exploitation de Samuel Baudouin, membre de la coop de l'eau. Cet agriculteur, éleveur de chèvres avec son frère n'est pas en colère. Mais il ressent une grosse incompréhension face à cet acte. " Ce compteur d'eau nous permettait d'être transparent sur les volumes qu'on utilise. En les cassant, ils nous empêchent d'être transparents. C'est incompréhensible, explique t-il. On est une petite entreprise familiale. On aime notre métier, on essaye de produire un maximum de nourriture en local, tout près de l'exploitation. Si on meurt, cela favorise l'importation, du soja OGM par exemple. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Ils se trompent de cible. Tout ce qu'ils réclament, on le fait déjà".