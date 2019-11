Deux-Sèvres : la gendarmerie vous alerte sur de faux billets en circulation

Deux-Sèvres, France

C'est la gendarmerie des Deux-Sèvres qui vous alerte sur sa page Facebook ce lundi 4 novembre. De la "Movie Money" est en circulation en ce moment, des billets de banque issus de l'industrie cinématographique. Les forces de l'ordre vous donnent quelques conseils pour bien identifier ces fausses coupures et elles vous rappellent qu'en cas de doute vous pouvez toujours joindre le 17.

Parmi les signes distinctifs : l'absence de signature du président de la BCE; une inscription sur le côté gauche "This is not legal"; ou encore un numéro de série différent...