Deux-Sèvres : la piste criminelle envisagée après la série de voitures brûlées à Thouars

Dans la nuit de vendredi 7 octobre à samedi, une voiture part en fumée dans le centre-ville de Thouars, puis le lendemain deux autres voitures dont une appartenant à l'agent de surveillance de la voie publique. Le feu a aussi endommagé un bureau de reprographie de la mairie. Dans la nuit de mardi à mercredi, un véhicule a été incendié sur un autre parking de la ville du Nord des Deux-Sèvres, en tout cinq voitures endommagées. L'une des voitures appartenait à une infirmière de nuit, en pleurs en découvrant les restes. "Les habitants ne parlent que de ça__, c'est troublant dans une commune aussi calme", juge, inquiet lui aussi, le maire de Thouars, Bernard Paineau. Un dispositif de surveillance est mis en place pour les nuits à venir.

Piste criminelle privilégiée

Les enquêteurs n'ont toujours pas arrêté d'individus mais la piste criminelle est d'ores et déjà privilégiée. Le maire se félicite d'avoir embauché des agents de police municipale et promet des caméras de surveillance et de protection dans les trois mois à venir.