Deux-Sèvres : la structure d'une piscine détruite par le feu à Sauzé-Vaussais

Ce samedi 26 août 2023, la commune de Sauzé-Vaussais a informé ses habitants sur Facebook de la destruction d'une piscine, celle qui avait servie aux jeux intercommunes, le week-end dernier, dans les Deux-Sèvres. Constituée de plusieurs bottes de pailles, la structure qui entoure la piscine a été "volontairement incendiée", d'après la municipalité.

Les faits se sont déroulés vers 2h du matin. "Une ou plusieurs personnes ont mis le feu à la paille servant de support à la piscine temporaire", affirme la mairie dans un communiqué, publié sur sa page Facebook. "Nous dénonçons ce genre de comportements dangereux qui mettent à mal toute l’énergie et tout l’engagement de nos jeunes qui se sont tant investis et qui détruisent des biens. Un tel acte minable foule aux pieds l’esprit de convivialité et de fête que tous les bénévoles contribuent à insuffler dans notre commune", écrit-elle.

L’association de loisirs "Les jeunes sauzéens", organisatrice des jeux, et la commune déposeront plainte auprès de la gendarmerie nationale.