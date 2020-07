Deux-Sèvres : la terre a tremblé à Saint-Sauveur-du-Givre-en-Mai

Vous avez senti la terre trembler ? Entendu un bruit sourd ? La terre a tremblé dans les Deux-Sèvres cette nuit. L'épicentre de ce séisme de magnitude 3,7 se situe à Saint-Sauveur-du-Givre-en-Mai, au sud de Bressuire. Pour l'instant, aucun dégât n'est signalé par les pompiers. Ils n'ont pas reçu d'appel à la suite de ce tremblement de terre.

Ça m'a réveillé, j'ai entendu un grand boom. Patricia

Vers 5 heures 20, ce grand bruit, les chiens qui aboient et les meubles qui bougent ont réveillé Patricia, une habitante d'Aubigny à 30 kilomètres de l'épicentre. "Ma maison est encore debout, relativise-t-elle. On verra sur la route du boulot s'il y a des dégâts. Et on risque d'avoir d'autres secousses dans la foulée".