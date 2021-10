Coronavirus : un club de belote des Deux-Sèvres se transforme en cluster à cause d'un thé dansant

Une vingtaine de joueurs de belote du club de l'Amitié de Secondigny, dans les Deux-Sèvres, ont été testés positifs au Covid depuis le début du mois d'octobre, formant un véritable cluster. Les premiers contaminés l'auraient été suite à un thé dansant où se pressent des centaines de participants depuis la levée des restrictions sanitaires. Eliane et son mari, Jean, faisaient partie des danseurs de la soirée que beaucoup désigne comme la responsable des contaminations.

Foule au thé dansant du Busseau

Dimanche 3 octobre, le couple se rend au thé dansant organisé à la salle du Busseau, une commune des Deux-Sèvres. Les tests sanitaires sont vérifiés à l'entrée mais les danseurs ne cessent d'arriver au point d'atteindre les 300 voire 400 personnes. La pièce est si bondée qu'Eliane ressent une "appréhension". "Il y avait beaucoup de monde, il faisait très chaud, une chaleur humide propice à ce genre de chose." Trois jours plus tard, le couple est bien malade. Les deux toussent, ont un gros rhume et décident, avant même de se faire tester, de ne pas venir à l'après-midi belotte du club de l'Amitié de Secondigny dont ils sont adhérents. Mais trois adhérents du club, présents au bal dansant, vont jouer aux cartes comme tous les mercredis après-midi.

Quand la belote vire au cluster

Ce jour là, l'activité belote se déroule comme d'habitude malgré l'absence de quelques adhérents restés chez eux car souffrants. "Tout s'est bien déroulé, c'était impeccable", raconte Madame Goudeau, la présidente du club, qui déchante le lendemain. "Le jeudi dans la journée je reçois un appel de l'Agence régionale de santé qui me dit que deux bénévoles, présents la veille, étaient positifs au Covid". Depuis, la responsable décompte une vingtaine de joueurs de belote positifs au Covid. Tous sont vaccinés et aucun n'a de symptômes graves mais pour le club c'est le bazar. L'après-midi belote de cette semaine a été annulée, la prochaine compétition le sera aussi et Madame Goudeau réfléchit à sévir de nouveau sur les mesures sanitaires. "Il va falloir bien remettre le masque et réutiliser plus souvent le gel", détaille-t-elle.

Le bal coupable

Pour la présidente du Club de l'Amitié : "Le Covid vient du bal du Busseau puisque les premiers adhérents positifs y ont été". Eliane, l'adhérente amatrice des thés dansants en est aussi persuadée. Mais dans les faits, il est difficile de dire avec certitude si la contamination vient du bal du Busseau ou du bal de Secondigny, organisé deux jours plus tôt. C'est ce que met en avant Monsieur Biget, responsable de l'association Les Amoureux du Musette, et organisateur du thé dansant du Busseau. "Je ne sais pas si ça vient de mon bal ou de celui de Secondigny mais pour nous ça ne s'est passé comme prévu. On a voulu relancer les bals et on a pas réussi à contenir la foule", déplore-t-il. L'organisateur en tire des leçons, le prochain thé dansant ça n'est pas pour tout de suite, il va falloir prendre son mal en patience jusqu'à janvier si ce n'est plus tard encore.