Deux-Sèvres : le ministre de la Santé Olivier Véran attendu à Thouars vendredi 12 février

Un an après la mort d'Elodie, infirmière en psychiatrie à Thouars poignardée par un patient, le ministre de la santé Olivier Véran est attendu dans le nord Deux-Sèvres ce vendredi 12 février. Visite qui n'est toujours pas encore confirmée officiellement. Olivier Véran avait annoncé sa venue après le drame l'an dernier mais le coronavirus a tout bousculé.

D'ores et déjà la CGT s'organise et appelle à un rassemblement à partir de midi et demi. Pour le syndicat il faut des moyens supplémentaires et une vraie formation spécifique à la psychiatrie. Et plus globalement plus de moyens pour l'hôpital. Des covoiturages sont prévus depuis Niort.

Une minute de silence sera également observé sur tous les sites CHNDS ce samedi 13 février à 11h en hommage à Elodie.