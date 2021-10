Julien Le Guet, le porte-parole du collectif "Bassines Non-merci" a été interpellé à son domicile ce mercredi 27 octobre au matin et entendu par la gendarmerie de Coulonges-sur-L'Autize. Deux autres personnes ont été entendues et perquisitionnées.

Deux-Sèvres : le porte-parole de Bassines Non-merci et deux sympathisants entendus en garde à vue

Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, opposé au projet de construction de 16 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise (Deux-Sèvres)

Julien Le Guet, porte-parole des anti-bassines, est ressorti libre de son audition à la gendarmerie de Coulonges-sur-l'Autize, ce mercredi 27 octobre à la mi-journée. Interpellé à 8h à son domicile, il était entendu pour "provocation publique et directe à commettre un délit" suite à l'action du 22 septembre sur le chantier de la première retenue d'eau géante. Des anti-bassines ont investi le site de la première bassine de Mauzé-sur-le-Mignon, et Julien Le Guet aurait déclaré devant la presse : "une bassine construite, trois détruites".

Deux autres personnes arrêtées et perquisitionnées

Par ailleurs, un sympathisant du collectif "Bassines Non-merci" et un membre de la Confédération Paysanne ont été interpellés et été toujours entendus en début d'après-midi pour des dégradations également ce 22 septembre à Mauzé-sur-le-Mignon. Deux perquisitions ont eu lieu et du matériel informatique saisi.