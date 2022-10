Deux-Sèvres : le procès de quatre manifestants anti-bassines renvoyé au 28 novembre

Procès renvoyé au 28 novembre pour quatre manifestants anti-bassines interpellés samedi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres où la mobilisation contre le projet de réserves pour l'irrigation agricole a été notamment marquée par des affrontements avec les forces de l'ordre . En comparution immédiate ce lundi 31 octobre, ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils sont poursuivis pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes, destructions ou dégradation de biens".

"C'est un procès politique c'est évident"

Il s'agit de trois Charentais âgés de 29, 35 et 66 ans et d'un habitant de Loire-Atlantique âgé de 44 ans. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et ont interdiction de venir dans les Deux-Sèvres jusqu'à la date de l'audience. "On attend la relaxe et on espère l'avoir le 28 parce qu'il n'y aucune charge contre nous", indique le plus âgé des prévenus, enseignant à la retraite à la sortie de l'audience. "Je marchais rapidement, mais un peu trop écarté de mon groupe c'est la faute que j'ai commise et donc on m'a cueilli facilement. C'est un procès politique c'est évident". Lui et les trois autres prévenus sont applaudis à la sortie du tribunal par la cinquantaine de personnes venues les soutenir.

"Il faut savoir dire stop"

Pour le procureur de la République, "on a assisté ce week-end à des scènes intolérables. À un moment, il faut savoir dire stop parce que les choses s'aggravent au fil des mois", explique Julien Wattebled.

Il reconnaît que ce ne sont pas les quatre auxquels on peut reprocher le plus d'infractions. "On n'a pas réussi à interpeller les personnes qui ont jeté des cocktails molotov, des boules de pétanque sur les forces de l'ordre, qui ont tiré au mortier. C'étaient des scènes de chaos. Mais on a réussi à interpeller des personnes qui participaient au mouvement général qui a visé à commettre des violences sur les forces de l'ordre et qui avait un objectif, dégrader le bien d'autrui", poursuit-il, précisant que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les auteurs des violences et des dégradations. Une enquête est également en cours pour organisation d'une manifestation interdite.

Pour maître Alexis Baudelin, qui représente deux des prévenus, "il fallait faire un exemple pour complaire au message répressif du gouvernement donc on a pris ces quatre personnes comme ça aurait pu être n'importe qui d'autre dans cette manifestation". Le conseil pointe du doigt des "poursuites disproportionnées. Quand bien même une manifestation est interdite vous n'avez pas à être arrêté pour ça. C'est une contravention, vous ne finissez pas en garde à vue ou en comparution immédiate".

Les mis en cause encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000€ d'amende.

Deux autres personnes ont été interpellées samedi 29 octobre. "Une garde à vue a été levée pour raison médicale. Un mis en cause, poursuivi pour une infraction routière, sera jugé par ordonnance pénale", précise le procureur de la République.