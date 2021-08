Deux-Sèvres : le radar de Luzay scié à sa base, celui de l'Absie tagué

Plusieurs dégradations de radars dans les Deux-Sèvres. Dans le nord du département, le radar de Luzay ne fonctionne plus et pour cause, il a été scié à sa base. Ce radar est installé sur la route départementale 938, la route entre Thouars et Parthenay. Cet acte de vandalisme remonterait à ce dimanche 15 août.

Dans la nuit de ce lundi 16 août au mardi 17 août c'est le radar de l'Absie, sur la départementale 949 bis, qui a été pris pour cible et tagué en jaune. Là, il s'agit d'un radar de chantier, mobile.

Mi-juillet, un radar chantier avait été incendié au niveau d'Aigondigné sur la route Niort-Melle.