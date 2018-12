Deux-Sèvres : Le serial cambrioleur condamné à trois ans de prison ferme

Un habitant d'Azay-sur-Thouet de 54 ans a été condamné à cinq ans de prison dont trois ans ferme, ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Niort. Il est reconnu coupable de 100 cambriolages ou tentatives entre 2012 et 2017 à Parthenay et aux alentours.

Niort, France

Le serial cambrioleur de Gâtine condamné à cinq ans de prison dont trois ans ferme. Le tribunal correctionnel de Niort a rendu sa décision en délibéré ce jeudi. Cet habitant d'Azay-sur-Thouet âgé de 54 ans doit également indemniser la plupart des victimes parties civiles et il est soumis à une obligation de travail.

500.000 euros de préjudice total

Des victimes très nombreuses. L'homme été jugé pour 90 cambriolages et dix tentatives de cambriolage commis entre 2012 et 2017 à Parthenay et dans des communes alentours : Pompaire, Le Tallud ou encore Saint-Pardoux. Avec un préjudice total estimé à plus de 500.000 euros.

Cette décision va au delà des réquisitions de la procureure lors de l'audience du 18 octobre dernier. Elle avait demandé quatre ans de prison dont deux ans ferme. Trois autres personnes comparaissaient dans cette affaire. L'épouse du cambrioleur est condamnée à 1 an avec sursis pour recel. Les deux collectionneurs soupçonnés de recel sont eux relaxés.