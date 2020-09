Deux-Sèvres : les gendarmes alertent sur une arnaque internet avec de fausses convocations de la police

Les gendarmes des Deux-Sèvres, via le dispositif Cybergend79, alertent sur leur page Facebook au sujet d'une arnaque circulant en ce moment sur internet et signalée en Deux-Sèvres.

Il s'agit d'une fausse convocation de la police nationale qui vous met en cause et vous demande de prendre contact avec un fonctionnaire de police via une adresse mail non officielle. Il ne faut pas donner suite insiste les gendarmes et ne pas hésiter à contacter les forces de l'ordre si vous avez payé une amende par ce biais.