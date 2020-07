Deux-Sèvres : les pompiers mobilisés sur deux incendies dans des champs

Encore d'importants feux de cultures dans le Poitou. Les pompiers des Deux-Sèvres sont intervenus ce lundi à la mi-journée dans le nord du département. A Assais-les-Jumeaux, à la frontière de la Vienne, environ 20 hectares d'herbes sèches ont brûlé sur deux champs. Feu attisé par des rafales de vents. La propagation a été stoppée. 44 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

A Moncoutant-sur-Sèvre ce sont 20 sapeurs-pompiers qui ont été appelés pour un incendie dans un champ en cours de fauchage d'un peu plus de six hectares. Bilan : un hectare d'herbes sèches brûlé. Les secours sont parvenus à éviter la propagation à un champ voisin et à un sous-bois.

Par ailleurs, la préfecture des Deux-Sèvres appelle à la vigilance. Le département est repassé en indice feu de forêt "sévère" (niveau orange).