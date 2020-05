Deux-Sèvres : les pompiers repêchent une voiture immergée sur le toit à Châtillon-sur-Thouet

Drôle de poisson repêché ce dimanche 31 mai à Châtillon-sur-Thouet, dans les Deux-Sèvres. Les pompiers ont été appelés par des voisins pour signaler une voiture immergée sur le toit dans une Réserve d'Eau Incendie.

Sortie de route

Un jeune aurait fait une sortie de route sur le boulevard du Sentier alors qu'il roulait trop vite, tôt dans la matinée. Il est tombé avec la voiture à l'eau, sans être blessé. Il a finalement décidé de laisser la voiture sur place et de rentrer chez lui pour la dégager, plus tard, avec des amis. Mais les pompiers et les gendarmes ont été prévenus avant...

Le véhicule a été évacué par un dépanneur sur place.