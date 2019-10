Deux-Sèvres : nouvel accident mortel sur la route à Lageon

Lageon, France

Vers deux heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la RD 938, une voiture roulait en direction de Parthenay lorsque l'accident s'est produit à la sortie de Lageon. Le conducteur a mordu le bas-côté droit et a perdu le contrôle du véhicule, qui a finit sa course contre un arbre. La voiture s'est retournée. L'un des trois passagers est décédé dans l'accident, les deux autres âgés de 25 et 30 ans, légèrement blessés, ont été transportés aux urgences de Faye-L'Abesse.

Une enquête ouverte

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer l'identité de la victime. Les deux blessés, d'origine roumaine, ne parlent pas Français et n'ont pas pu répondre à leurs questions ; aucun papier d'identité de la victime n'a été retrouvé. Ils ont été mis en garde à vue à leur sortie des urgences ce dimanche en fin de matinée. Les interprètes sont arrivés au commissariat vers 17h.

Selon la gendarmerie, un témoin a affirmé avoir été doublé à vive allure par la voiture juste avant l'accident.