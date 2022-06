Deux-Sèvres : plus d'une trentaine d'hectares brûlés en 24 heures dans le département

Plus d'une trentaine d'hectares sont partis en fumée ce vendredi 17 juin 2022 en une seule journée dans les Deux-Sèvres. Au total c'est plus de 15 feux qui ont été recensés, dont 11 dans le nord du département. Plus de 240 pompiers ont été mobilisés.