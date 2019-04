Deux-Sèvres : pompiers et gendarmes sur les traces d'un mystérieux félin à Mauzé-sur-le-Mignon

Une habitante de Mauzé-sur-le-Mignon, à la limite entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, a affirmé dimanche avoir aperçu dans un arbre un animal sauvage ressemblant à un félin. Des agents de l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage dépêchés sur place n'ont rien trouvé.

Mauzé-sur-le-Mignon, France

Y a-t-il un félin qui rode dans le Marais Poitevin, entre Niort et Surgères ? Ce dimanche, une habitante de Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres, a alerté les forces de l'ordre après avoir aperçu dans un arbre de sa propriété un animal sauvage qui avait tout l'air d'être un félin.

"Elle a vu effectivement un félin d'une taille significative et il y a des poils qui ont été retrouvés mais nous ne sommes pas sûrs que ce sont les poils de l'animal" (Préfecture des Deux-Sèvres)

Très rapidement et sous les ordres de la préfecture des Deux-Sèvres, un important dispositif est déployé autour de la rue des Ouches, où habite la témoin. Des sapeurs-pompiers, ainsi que deux patrouilles de gendarmes de Niort, et quatre agents de l'Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) passent les environs au peigne fin pour tenter d'identifier et de retrouver l'animal. En vain.

Aucun félin ne s'est échappé d'un zoo

Les autorités ont contacté les parcs animaliers des alentours. "Il n'y a pas de félin ou de fauve échappé dans un zoo et dans un parc. Et d'autre part, il n'y avait pas de cirque à proximité qui aurait eu des fauves", explique Didier Doré, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres.

"Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, ça peut être un chat haret (chat errant retourné à l'état sauvage). Nous avons installé des caméras pour repérer le cas échéant cet animal"

Le puma de Chizé aurait-il fait des petits ?

Cette affaire de félin à Mauzé-sur-le-Mignon rappelle l'histoire du puma de Chizé, lorsqu'un beau matin d'octobre 1995, des chasseurs ont affirmé avoir aperçu un puma en pleine forêt. La préfecture avait alors interdit les promenades dans les bois. Une centaine de gendarmes et même un hélicoptère avait traqué le félin sans jamais en apercevoir le bout de la queue. Régulièrement, et des années plus tard, des témoins déclaraient encore avoir vu la bête fantôme, un animal devenu une légende urbaine, ou plutôt champêtre.