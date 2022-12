Deux-Sèvres : toujours aucune trace de Leslie et Kevin portés disparus depuis deux semaines

Leslie et Kevin ont disparu dans la nuit du 25 au 16 novembre

Toujours aucune nouvelle de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 20 ans. Ce jeune couple qui n'a plus donné signe de vie depuis bientôt deux semaines . Ils ont été vus pour la dernière fois dans la nuit du 25 au 26 novembre, lors d’une soirée chez des amis à Prahecq dans les Deux-Sèvres.

ⓘ Publicité

Leurs deux véhicules ont été retrouvés devant une maison où ils devaient passer la nuit, non loin du lieu de la soirée entre amis. Leurs téléphones mobiles n'émettent plus. Le couple est accompagné d'Onyx, un chien croisé berger allemand. La jeune femme, auto-entrepreneuse, travaille La Rochelle et vit chez son père à Aigrefeuille-d'Aunis.

Aucune hypothèse privilégiée

Le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled, indique ce jeudi soir dans un communiqué que "rien ne permet de déterminer quand et où ce couple a disparu, et aucune hypothèse n’est privilégiée à ce stade."

Une enquête en disparition inquiétante a été ouverte. Elle est confiée à la section de recherches de Poitiers en co-saisine avec la brigade des recherches de Niort.

D’importants moyens humains sont mobilisés pour les retrouver, avec le renfort de techniciens en identification criminelle , de plongeurs , et de militaires des compagnies de gendarmerie de Niort et de Rochefort.

Un appel à témoins pour disparitions inquiétantes a été diffusé par les gendarmes des Deux-Sèvres. Si vous détenez des informations, contactez la gendarmerie de Niort au 05.49.28.63.91 ou composez le 17.