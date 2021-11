Deux-Sèvres : trois jeunes de 19 à 20 ans gravement blessés dans un accident de la route

Les routes des Deux-Sèvres à nouveau théâtre d'un grave accident de la route. Ce samedi 27 novembre au petit matin, une voiture a fait une sortie de route et a violemment percuté un arbre sur le bord de la chaussée. Quatre personnes se trouvaient à bord du véhicule. Ils sont âgés, selon les pompiers, de 18 à 20 ans.

Trois d'entre eux ont entre 19 et 20 ans et sont grièvement blessés et ont été transportés en situation d'urgence absolue aux urgences de Niort. Les pompiers des Deux-Sèvres sont intervenus vers 6h15. Selon la gendarmerie, l'une de ses trois victimes est plus sérieusement touchée, il s'agirait de l'un des passagers. Aucun autre véhicule n'est en cause. La quatrième personne, âgée de 18 ans, a été transportée à l'hôpital en urgence relative.

Une enquête de gendarmerie est ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident. Elle a été confiée à la brigade de Saint-Maixent-l'École.