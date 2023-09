Deux-Sèvres : un agriculteur gravement brûlé dans l'incendie de son exploitation à Germond-Rouvre

Le village de Germond-Rouvre (Deux-Sèvres) a été le théâtre d'un nouvel incendie vendredi 15 septembre, en fin de journée. Un feu s'est déclaré dans une ferme. Le propriétaire des lieux, un agriculteur de 60 ans, a été gravement brûlé. Il a été pris en charge à l'hôpital de Niort, avant d'être transféré au service des grands brûlés de l'hôpital de Nantes.

L'incendie a détruit deux bâtiments agricoles de 3.800 mètres carrés avec à l'intérieur, deux cuves de fioul de 7.000 litres et du matériel agricole. Une cinquantaine de bovins et les six chiens de l'exploitation ont péri dans les flammes. L'agriculteur s'est brûlé en essayant de sauver une partie de son cheptel. Il a pu mettre à l'abris environ 50 vaches sur la centaine que comptait son exploitation.

Les pompiers sont parvenus à fixé le feu vers 23h. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie se déclare dans une exploitation de la commune. Fin août, une chèvrerie avait été touchée à Germond-Rouvre. L'incendie avait tué 340 animaux.