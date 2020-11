Deux-Sèvres : un automobiliste contrôlé positif aux stupéfiants au retour d'une fête

Un jeune homme de 25 ans contrôlé par la brigade motorisée de Bressuire à Saint-Aubin-de-Baubigné, commune de Mauléon, ce dimanche pour plusieurs infractions font savoir les gendarmes des Deux-Sèvres sur leur page Facebook. L'automobiliste circulait sans attestation de déplacement. Et pour cause, il rentrait d'une "soirée festive" malgré le confinement et a été contrôlé positif à la cocaïne, aux amphétamines et au cannabis. Conséquence pour l'individu : rétention du permis de conduire et véhicule confisqué.