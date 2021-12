Un automobiliste tué sur la nationale 149 dans les Deux-Sèvres

Un nouvel accident mortel sur la nationale 149 dans les Deux-Sèvres, la route qui relie Parthenay et Bressuire. Ce mercredi 15 décembre, une collision s'est produite entre une voiture et un poids-lourd au niveau d'Amailloux, un peu avant 16 heures. L'automobiliste était incarcéré dans son véhicule, il est décédé. Le conducteur du poids-lourd est lui en cours de bilan. L'enquête devra déterminer les circonstances de l'accident. D'après les premiers éléments, la voiture se serait déportée sur la voie de circulation du poids-lourd et la visibilité est très mauvaise à cause du brouillard.

Les secours indiquent que la circulation est interrompue. Une déviation doit être mise en place par le service des routes.