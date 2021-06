Deux-Sèvres : un corps découvert à Aiffres

Un corps a été retrouvé ce mardi 29 juin à Aiffres, près de Niort dans les Deux-Sèvres. Il a été découvert sur la propriété d'un tiers. C'est lui qui a donné l'alerte. Des examens vont être menés à l'institut médico-légal de Poitiers pour l'identifier et déterminer la cause de la mort. Aiffres où un septuagénaire résident d'une maison de retraite avait disparu le 21 mai dernier. "Dans l'état actuel, on ne peut pas faire de rapprochement autre que géographique", indique le parquet de Niort.