Deux-Sèvres : un corps découvert à Saint-Maixent-l'Ecole après une soirée alcoolisée qui a sans doute dégénérée

La soirée aurait mal tourné. Un corps a été retrouvé samedi dans un appartement situé Rue de la Tour-Chabot à Saint-Maixent-l'Ecole. Selon les premiers éléments de l'autopsie, la victime a reçu des coups.

Le procureur de la République de Poitiers évoque "divers traumatismes". Et dans l'appartement, il y aurait des signes d'une dispute violente, des traces de lutte et des objets brisés. Pour l'heure, on ne connaît pas les causes précises de la mort de la victime. L'autopsie doit encore les déterminer.

La victime, un homme de 31 ans, était ivre au moment des faits, samedi soir. Il passait la soirée avec au moins un autre homme de 36 ans. C'est lui qui a prévenu les secours. L'enquête devra dire s'il y avait d'autres personnes avec eux ou non.

Une information judiciaire pour meurtre vient d'être ouverte. Le parquet de Poitiers demande à ce que l'auteur présumé des faits soit placé en détention.