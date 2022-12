Deux-Sèvres : un cycliste sérieusement blessé dans une collision avec un engin agricole près de Gourgé

Vers 15h20 au lieu-dit "le Pressoux" à Gourgé (Deux-Sèvres), une grave collision frontale s'est produite ce samedi 10 décembre, entre un cycliste de 57 ans et le conducteur d'un chariot télescopique agricole. Une dizaine de sapeurs-pompiers venus de Parthenay, Airvault et Mazières-en-Gâtine, ainsi que les gendarmes de Moncoutant-sur-Sèvre et le Smur Nord-Deux-Sèvres sont intervenus pour porter en aide au cycliste, grièvement blessé à la tête. L'homme a été évacué au CHU de Poitiers. Son pronostic vital est engagé.

Le conducteur prévient les secours

Selon les informations de la gendarmerie, le conducteur de l'engin n'aurait pas vu arriver le cycliste. Indemne après la collision, le jeune homme âgé de 18 ans est sorti de son véhicule et a immédiatement contacté les secours. D'après les tests réalisés, il n'était pas alcoolisé ni sous l'emprise de stupéfiants. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer précisément les circonstances de l'accident.