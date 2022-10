Deux-Sèvres : un homme de 63 ans mortellement poignardé par son beau-frère

Un homme de 63 ans a été poignardé mortellement par son beau-frère dans la commune de Genneton (329 habitants), au nord des Deux-Sèvres, selon les informations du Courrier de l'Ouest et confirmées par le parquet de Poitiers. Le drame s'est déroulé aux alentours de 22 heures, le jeudi 13 octobre.

L'auteur présumé des coups de couteau mortels est âgé de 83 ans. D'après Le Courrier de l'Ouest , il se trouvait au domicile de sa compagne (à Genneton) et se serait montré violent avec elle. Elle aurait alors appelé à l’aide son frère qui habite dans le même quartier. À son arrivée, le meurtrier présumé aurait poignardé ce dernier dans la cour du domicile, avant de prendre la fuite. Il aurait été arrêté quelques heures plus tard par la gendarmerie de Bressuire, à Thouars. Quant à la victime, l'homme poignardé était père de trois enfants. Il a grandi avec sa sœur dans le village et était "très investi" dans la commune, a expliqué le maire Jacques Belliard.

Le parquet de Niort s’est dessaisi de l’affaire au profit du pôle criminel de Poitiers . Une information judiciaire a été ouverte et l'auteur présumé a été placé en détention provisoire ce samedi 15 octobre. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire (sans préméditation).