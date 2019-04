Deux-Sèvres : un homme retranché chez lui menace de "faire sauter du bleu et des pompiers"

Dimanche vers 22 heures à Saint-Maixent-l'Ecole, un homme s'est retranché chez lui, menaçant de se suicider et de faire "sauter" les gendarmes et pompiers. Il a été arrêté vers minuit.

Saint-Maixent-l'École, France

Dimanche, vers 22 heures, les gendarmes interviennent au niveau d'un pavillon, rue de la coque, à Saint-Maixent-l'Ecole. A l'intérieur, un homme de 37 ans, retranché et armé d'un couteau, menace de se suicider.

Les pavillons alentours évacués

Rapidement, 12 personnes des pavillons voisins sont évacuées. Le forcené lui, déclare lors d'échanges avec les gendarmes et les pompiers vouloir "faire sauter du bleu et les pompiers" à l'aide de gaz. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de gaz dans l'habitation, les gendarmes ont décidé d'intervenir dans le logement, avec caque et bouclier.

Le forcené finalement pris en charge par les secours

L'homme a été maîtrisé sans que personne ne soit blessé, précise la compagnie de gendarmerie de Niort. Il a été pris en charge pas les pompiers en présence de sa famille et emmené aux urgences. Les habitants ont eux pu regagner leur domicile.