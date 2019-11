Deux-Sèvres : un incendie de maison fait un mort

Les Marchais Longs, Genneton, France

Un incendie s'est déclenché ce mercredi matin dans une maison du lieu dit "Les Marchais Longs", près de Genneton en Deux-Sèvres, à la limite avec le Maine-et-Loire. A l'intérieur, un homme de 64 ans, décédé dans l'incendie.

Autopsie demandée

La brigade de recherche de Bressuire s'est saisie de l'enquête. Pour le moment, les causes de l'incendie ne sont pas connues. Une autopsie a été demandée, elle sera effectuée "peut-être pas avant demain vendredi, ou en début de semaine prochaine" selon le parquet de Niort.

Le parquet précise également qu'un technicien de l'identification criminelle s'est rendu sur place, avec les gendarmes et les pompiers, et que l'incendie a principalement déclenché des fumées dans la maison. L'extérieur n'a pas été touché. Aucun élément ne permet d'indiquer une "intervention extérieure" toujours selon le parquet. L'enquête est en cours pour déterminer la cause du drame.