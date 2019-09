Deux-Sèvres : Un jeune Charentais interpellé pour des vols dans des locations Airbnb

Un habitant de Ruffec, en Charente, a été interpellé à Niort ce jeudi, soupçonné de vols dans des Airbnb. Il louait des chambres et emportait chèques et bijoux notamment. Trois victimes ont été identifiées dans les Deux-Sèvres et en Charente.