Deux-Sèvres : un père et sa fillette grièvement brulés dans l'incendie sans doute volontaire de leur voiture

Un père de famille et sa fillette de 5 ans ont été grièvement brûlés dans l'incendie de leur voiture à Sainte-Eanne, dans les Deux-Sèvres. L'incendie aurait été déclenché par le père.

Un homme d'une trentaine d'années et sa petite fille de 5 ans ont été grièvement brûlés dans l'incendie de leur voiture. Le drame s'est produit lundi après midi à la sortie de Salles mais sur la commune de Sainte Eanne, dans le Saint-Maixentais. Il y avait une bouteille de gaz à l'arrière du véhicule.

Le père et sa petite fille hospitalisés

Les secours ont été appelés pour une voiture en feu et ils ont retrouvé, non loin, le père et sa fillette blessés. Tous les deux ont été transférés au CHU de Nantes. Le père présente des blessures superficielles mais est toujours hospitalisé. La fillette est grièvement blessée mais son pronostic vital n'est plus engagé.

Une enquête est ouverte pour "tentative d'homicide avec préméditation".

L'hypothèse d'un drame de la séparation

L'homme est en effet soupçonné d'avoir cherché à tuer sa petite fille tout en se suicidant. Le père avait des relations conflictuelles avec son ex-compagne, mère de la petite fille. La maman avait d'ailleurs alerté les gendarmes parce que le père n'avait pas ramené leur fille après le week-end.