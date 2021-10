Deux-Sèvres : un véhicule percute un mur à Geay

A Geay, dans le nord Deux-Sèvres, une camionnette a fini sa course dans le mur de l'appentis d'une maison, occasionnant des dégâts. Le conducteur a été légèrement blessé.

Un véhicule a percuté le mur de l'appentis d'une maison ce vendredi 1er octobre, un peu avant 17h, sur la commune de Geay, entre Bressuire et Thouars. L'accident s'est produit au carrefour des départementales 170 et 938. Le conducteur, un homme âgé d'une trentaine d'années, a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital nord Deux-Sèvres. L'appentis se trouvait dans un état instable mais il est isolé de la maison, pas de risque pour cette dernière. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les services de la commune.